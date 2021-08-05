شكرا لقرائتكم خبر عن الفائز من لقاء الأهلى و الزمالك بالسوبر الأفريقى لليد يتأهل لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتأهل الطرف الفائز من مباراة السوبر الأفريقى لكرة اليد بين فريقا الأهلى و الزمالك المقرر لها 18 أغسطس الجارى بالقاهرة إلى مونديال العالم للأندية 2021 .

وتقرر إقامة مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم 18 أغسطس الجارى فى القاهرة بدلا من المغرب بعد إعتذار النجم الساحلى عن مواجهة الفريق الأبيض .

يرى حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، أن مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى 18 أغسطس الجارى بدلا من النجم الساحلى ستكون فى الملعب، نظرا لقوة الفريقين.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هذه المباراة قوية جدا فى ظل إقامتها بعد عودة النجوم الدوليين من المنتخب بعد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

كما قال عبدالبارى أنه لا يشغل باله بمنافس الزمالك فى السوبر الأفريقي سواء النجم الساحلي أو الأهلي لأنه واثق فى فوز الزمالك فى هذه المباراة و تحقيق اللقب، لكنه فى الوقت نفسه سعيد للغاية أن يكون طرفي المباراة فريقين مصريين لأن هذا يعد تأكيد علي تفوق كرة اليد المصرية علي الصعيد الأفريقي سواء المنتخب الوطني أو الأندية.

جاء إختيار النادى الأهلى بعد موافقة القلعة الحمراء على خطاب الإتحاد الأفريقى الذى تم إرساله فى الأيام القليلة الماضية ليصبح بديلا للفريق التونسى .

ويأتى إعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة .

ونجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد قبل خوض السوبر الأفريقى .