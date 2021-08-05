شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف مصير مستحقات فوافي بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاصة موقف مستحقات المدغشقري باولن فوافي لاعب الفريق الفيومي المالية، والذي تم إنهاء التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي، لاسيما وأن عقده مع النادي الفيومي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

قال المصدر أن فوافي يتبقى له مستحقات مالية لدى النادي ولكن لم يتم دفعها إلا بعد خصم العقوبات الموقعة على اللاعب بسبب تغيبه عن تدريبات المقاصة لعدة أيام بدون الحصول على اذن، قبل أن يتم صرف باقي مستحقاته المالية لدى النادي الفيومي.

شدد المصدر على أن فوافي تأخر في العودة للانتظام في تدريبات المقاصة بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير رغم مخاطبة الجهاز الإداري واستعجاله في العودة، وهو ما لم يستجب له اللاعب إلا بعد فترة طويلة.

وقرر مسئولو نادي المقاصة إنهاء تعاقدهما مع الثنائي الأجنبي المدغشقري باولن فوافي والأوغندي خالد أوتشو والسماح لهما بالرحيل عن النادي الفيومي قبل نهاية الموسم الحالي.

ووافق مسئولو المقاصة على سفر الثنائي فوافي وأوتشو إلى بلادهما بعد انتهاء تعاقدهما مع النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود رغبة لدى إدارة النادي الفيومي في تجديد عقدهما.

وجاءت رغبة الجهاز الفني للمقاصة في الموافقة على رحيل الثنائي وعدم بقائهما لحين انتهاء الموسم الحالي، لعدم الحاجة لجهودهما لاسيما بعدما ضمن الفريق الفيومي بقائه في الموسم المقبل بالدوري المصري.

واستقر المدغشقري باولن فوافي جناح المقاصة على الرحيل عن صفوف الفريق الفيومي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي.