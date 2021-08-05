شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر لكرة اليد الأول موعدا مع نظيره الإسبانى فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد غدا السبت فى المرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .

بينما تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة فرنسا فى النهائى بعد غدا السبت ايضا للمنافسة على الميدالية الذهبية بعدما أقصى المنتخب الإسبانى بنتيجة 27 / 23 .

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان ، لينافس على الميدالية البرونزية.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.