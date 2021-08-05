محمد شريف يحطم رقم عماد متعب مع الأهلى ويعادل فلافيو بعد 13 عاماً

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القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر فى تحطيم رقم القناص عماد متعب مهاجم المارد الاحمر الاسبق بعد 13 عاماً، وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري بعد فوزه 2-1 على وادي دجلة، بأفضلية المواجهات المباشرة على حساب الزمالك الذي يملك نفس الرصيد (61 نقطة).

وأصبح شريف، على بعد هدفين فقط من معادلة رقم أحمد بلال في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها ، ويعد بلال، أكثر لاعب في تاريخ الأهلي يسجل أهدافًا بالدوري في موسم واحد برصيد 19 هدفًا.

وعادل شريف، رقم الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا.

محمد شريف يحطم رقم عماد متعب بعد 13 عاما

وسجل محمد شريف هدفاً فى شباك أسوان بالجولة الاخيرة للمسابقة فى اللقاء الذى فاز به الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف لينجح في معادلة رقم عماد متعب مهاجم الفريق السابق في عام 2007، بعدما وصل إلى الهدف رقم 16 فى بطولة الدورى الممتاز ، ثم عاد وسجل هدفاً فى شباك وادى دجلة ليتفوق على ملك الدقائق القاتلة ، وسجل شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59 ورفع رصيده إلى 17 هدفًا معززاً صدارته لترتيب هدافي الدوري الممتاز.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى الرقم 17 ولكن من الراجح جدا أن يتخطى محمد شريف هذا الرقم بكثير، حيث يتبقى 7 مباريات للأهلى في الدورى هذا الموسم والتي ستسمح لشريف بزيادة رصيده.

وجاءت أهداف محمد شريف الـ17 من لعب مفتوح ولا يوجد بها ركلات جزاء، وكانت كالتالى: 9 أهداف بقدمه اليمنى، و6 أهداف بقدمه اليسرى وهدفين بالرأس.

محمد شريف ينفرد بصدارة هدافي الدوري

وانفرد محمد شريف، بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الحالية بعد وصوله إلى الهدف رقم 17 له هذا الموسم، وخلفه أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلى المعار لسيراميكا برصيد 15 هدف ويأتى فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف ، وتعد نسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أرقام محمد شريف مع الاهلى

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 44 مباراة، من بينها 27 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 24 هدفا، بواقع 17 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى. محمد شريف هداف دوري الابطال الافريقي محمد شريف هداف دوري الابطال الافريقي وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة. ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكينى بذهاب الدور التمهيدى الثانى خلال المباراة التى انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد. وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولىي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائى.

محمد شريف هداف من العيار الثقيل