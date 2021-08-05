شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود أيمن أشرف أمام سيراميكا بعد إنتهاء الإيقاف بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جهود مدافعه أيمن أشرف فى مواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام بعد انتهاء الإيقاف، وغاب أيمن اشرف عن مواجهة وادى دجلة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة أسوان.

وارتقى الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا.

ويتفوق الأهلي على الزمالك في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

ومباريات الأهلي المتبقية بالدوري:

الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الأهلى والسلام.

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام.

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس.

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الجونة & الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان & الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.