شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف سر مواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى لليد بدلا من النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ”الخليج 365” مع رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى لمعرفة أسباب إختيار الفريق الأحمر لكرة اليد بديلا عن النجم الساحلى بعدما قدم الأخير إعتذاره عن مواجهة الزمالك فى السوبرالأفريقى .

وقال عبد القادر فى تصريح لـ ”الخليج 365” ، أن الأهلى يشارك بدلا من الفريق التونسى بصفته وصيف بطل بطولة أفريقيا الأخيرة لأبطال الكؤوس ، مشيرا إلى أن مباراة السوبر أمام الزمالك فى الملعب والأهلى وافق على اللعب قبل العلم أيضا بنقلها إلى القاهرة.

تقرر إقامة مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من يوم 23 فى القاهرة بدلا من المغرب بعد إعتذار النجم الساحلى عن مواجهة الفريق الأبيض .

و يأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة .

ونجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد قبل خوض السوبر الأفريقى وجاءت بناء على رؤية فنية حتى يستمر الفريق على قمة اليد في مصر.

وتعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

بينما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.