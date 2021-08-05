شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الصراع الساخن بين الأهلى والزمالك على قمة الدوري بعد التساوى بالنقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا، فلم يعد هناك حديث يعلو فوق نتائج الأسابيع الاخيرة للمسابقة، ومن سيكون بطل الدورى وقتها، هل الأهلى أم الزمالك، وهل يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف أو لعب مباراة فاصلة، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هى أهداف الأهلى والزمالك فى الدوري؟

ج: يسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

س: كيف تفوق الاهلى بالمواجهات المباشرة على الزمالك ؟

ج:يتفوق الأهلي على الزمالك في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق.

س: ما هى المباريات المتبقية للزمالك فى الدورى؟

ج: يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

س: وما هى مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى؟

ج: يتبقى للأهلى 7 مباريات مع "سيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

س: ماذا تقول لائحة الدورى المصرى حال تساوى فريقين فى النقاط؟

ج: لائحة الدورى المصري للموسم الحالى 2020 / 2021 تنص على أنه فى حال التساوى فى النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبى بنهاية المسابقة، حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفى حال التساوى يتم الاحتكام لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، ثم فى حال التساوى يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

س: ماذا سيحدث لو تساوى الأهلى والزمالك فى عدد النقاط بالدورى فى النهاية؟

ج: حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى الفريقين فى النقاط مع نهاية الموسم الحالي.

س: ما هى مواعيد مباريات الأهلى المتبقية؟

ج: الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة مع الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان مع الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.

س: وما هى مواعيد مباريات الزمالك المتبقية؟

ج: -الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.