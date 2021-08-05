شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود لحماية عرين الأهلى أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر لحماية عرين المارد الأحمر بداية من مواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، بعد نهاية الراحة التى حصل عليها الحارس عقب مشاركته مع المنتخب الاوليمبى فى اوليمبياد طوكيو.

وأنتظم خماسي الأهلي الدولي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر في مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري، بعد منحهم راحة سلبية عقب العودة اليابان وانتهاء مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.

ومنح الجهاز الفني للأهلي الخماسي الدولي راحة سلبية من مباراة دجلة بالأمس، على أن يخوضوا تدريبات استشفائية في مران اليوم لتجهيزهم لموقعة سيراميكا.

وأستقبل أحمد الشناوى بحفاوة بالغة من زملائه بالفريق بعد انتظامه فى تدريبات الأهلى اليوم الأربعاء.



محمد الشناوى

وارتقى الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا.

ويتفوق الأهلي على الزمالك في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.