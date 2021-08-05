شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من العودة لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى المباراة المقبلة مع سيراميكا والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام، وغاب أكرم توفيق عن مواجهة وادى دجلة التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف بسبب منحه راحة عقب مشاركته مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو.

وشارك محمد هانى الظهير الأيمن فى المباريات الاخيرة للأهلى عقب تعافيه من الاصابة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة السوبر الأفريقى.

وارتقى الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا في عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا.

ويتفوق الأهلي على الزمالك في صدارة الدوري بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

ومباريات الأهلي المتبقية بالدوري:

الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الأهلى والسلام.

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام.

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس.

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية.

الجونة & الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان & الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.