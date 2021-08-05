شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..سارة خالد لاعبة اليد: هوايتى التصوير وبحب السندريلا سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " سارة خالد " لاعبة لاعبة كرة اليد بنادى الزمالك مواليد 2002 والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب ، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

التصوير.

المكرونة البشاميل.

أحمد الأحمر

تامر حسنى.

دكتورة.

مش هستخدم العنف.. هتجاهل.

سعاد حسنى.

الكاجوال.

مش رياضى أفضل.