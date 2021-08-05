شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن مواجهة الأهلى فى سوبر اليد: "لا يشغلنا المنافس وسعداء بالنهائى المصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، أن مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى 18 أغسطس الجارى بدلا من النجم الساحلى ستكون فى الملعب، نظرا لقوة الفريقين.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هذه المباراة قوية جدا فى ظل إقامتها بعد عودة النجوم الدوليين من المنتخب بعد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

كما قال عبدالبارى أنه لا يشغل باله بمنافس الزمالك فى السوبر الأفريقي سواء النجم الساحلي أو الأهلي لأنه واثق فى فوز الزمالك فى هذه المباراة و تحقيق اللقب، لكنه فى الوقت نفسه سعيد للغاية أن يكون طرفي المباراة فريقين مصريين لأن هذا يعد تأكيد علي تفوق كرة اليد المصرية علي الصعيد الأفريقي سواء المنتخب الوطني أو الأندية.

وتقرر إقامة مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من يوم 23 فى القاهرة بدلا من المغرب بعد إعتذار النجم الساحلى عن مواجهة الفريق الأبيض .

جاء إختيار النادى الأهلى بعد موافقة القلعة الحمراء على خطاب الإتحاد الأفريقى الذى تم إرساله فى الأيام القليلة الماضية ليصبح بديلا للفريق التونسى .

ويأتى إعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة .

ونجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد قبل خوض السوبر الأفريقى وجاءت بناء على رؤية فنية حتى يستمر الفريق على قمة اليد في مصر.

وتعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

بينما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.