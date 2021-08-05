شكرا لقرائتكم خبر عن الأنجولى أرى بابل يوقع للاتحاد السكندرى بعد خروجه من حسابات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الأنجولى أرى بابل لاعب النادى الإسماعيلى على عقود مبدئية للانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى بداية من الموسم الجديد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للدراويش، واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، على رحيل الأنجولى أرى بابل لاعب الدراويش فى نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله فى إثبات جدارته مع القلعة الصفراء فى الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى فى أكثر من مباراة، وتعاقد الإسماعيلى مع أرى بابل فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

فى سياق أخر، يخوض الفريق الأول للإسماعيلى مباراة ودية اليوم الخميس أمام فريق العدالة السعودى ، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق للقاء الأهلى المرتقب المحدد له الأربعاء المقبل ، فى الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل الإسماعيلى مساء أمس مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.

ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين ،تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الزمالك يوم السبت 14 أغسطس الجاري.