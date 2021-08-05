شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الرسمية تحسم مصير أوناجم وأحداد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وصول عروضا رسمية للاعبي الفريق المغربيان حميد أحداد ومحمد أوناجم المعار إلي الوداد المغربي وتنتهي اعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل تحديد مصيرهما مع الفريق في الموسم المقبل سواء بالاستمرار او الرحيل والتعاقد مع بديلا لهما.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي أنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء الثنائي أو رحيلهما قبل وصول عروضا رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن وجود عروضا سعودية لحميد أحداد، بخلاف رغبة الوداد المغربي في شراء أوناجم.

وأضاف المصدر ان إدارة النادي تنتظر وصول عروضا رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني واللاعبين من اجل تحديد قرار النادي، مضيفا انه لن يتم تحديد مصير أي لاعب بالرحيل او البقاء الا في حالة وصول عروضا رسمية للزمالك تليق باسم النادي واللاعب.

من ناحية أخرى يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين حازم امام والتونسي حمزة المثلوثي لاختيار احدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام غزل المحلة في المباراة المقرر اقامتها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

واصبح حازم امام جاهزا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها منذ فترة، كما انه يقدم مستوي مميز في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكر برج العرب، في المقابل فان حمزة المثلوثي يقدم مردود جيد الوديات والتدريبات بخلاف مشاركته الدائمة المباريات الرسمية الأخيرة قبل فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها الزمالك.

في سياق مختلف يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويشرح كارتيرون خطة مواجهة المحلة في تدريب اليوم ومراكز القوة والضعف في المنافس، كما يتحدث كارتيرون مع لاعبيه علي شكل المنافسة علي لقب الدوري في المباريات المقبلة بعد تساوي الأهلي والزمالك في النقاط.