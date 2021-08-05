شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفاوض الأهلى لاستمرار أحمد علاء بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولى طلائع الجيش مفاتحة نظرائهم فى الأهلى لحسم مصير المدافع أحمد علاء سواء بتمديد إعارته للطلائع أو شراؤه بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الذى يرغب في استمرار اللاعب مع الفريق في ظل نهاية إعارته هذا الموسم ونجاحه في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الأساسية مع الطلائع، ولعب أحمد علاء للطلائع موسمين على سبيل الإعارة من الاهلى تعرض في الموسم الأول للإصابة بالرباط الصليبى قبل أن يستعيد عافيته ويظهر بشكل متميز هذا الموسم .

ويرى الطلائع أن فرصته في شراء أحمد علاء تبدو قوية نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه بمسئولى الاهلى بجانب الوفرة العددية للمدافعين في صفوف المارد الأحمر وعدم حاجة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لجهود اللاعب.

ويعتزم عبد الحميد بسيونى الانتهاء من مباريات الدورى ثم إعداد خطة بالتشاور مع إدارة ناديه لمواجهة أزمة رحيل ستة لاعبين عن الفريق تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الحالى، حتى تقوم إدارة التعاقدات بالطلائع بالعمل على تنفيذها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لا يتأثر الفريق فى الموسم الجديد برحيل هؤلاء النجوم.

ويرحل ستة لاعبين عن صفوف طلائع الجيش وهم من القوام الاساسى للفريق الذى يصعب الاستغناء عنهم دفعة واحدة وهم :" عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى ومحمد جمال وإسلام محارب"، وكان الطلائع قد حصل على خدمات عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهى الموسم الحالى فيما ضم ناصر منسى وعمرو مرعى من بيراميدز على سبيل الإعارة أيضاً فيما تعاقد مع إسلام محارب من الجونة ومحمد جمال من سيراميكا، وظهر اللاعبون الستة بشكل متميز طوال الموسم الامر الذى دفع أنديتهم للتفكير فى عودتهم مرة أخرى.