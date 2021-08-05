شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلى فى شباك زهرة الجنوب على مائدة أحمد كشرى بالانتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات أسوان بالدوري، خاصة مباراته الاخيرة أمام الاهلى التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الجنوبى قبل ملاقاته المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 53 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

وتولى أحمد كشرى مسئولية تدريب الإنتاج الحربى في الأول من مارس الماضى خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بعد فترة قصيرة.

وخاض الإنتاج الحربى تحت قيادة كشرى 14 مباراة فاز في لقاء وخسر 7 لقاءات منها وتعادل فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 26.

وافتتح كشرى مبارياته مع الإنتاج الحربى بالخسارة من زعيم الثغر بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع وادى دجلة ثم تعادل إيجايباً مع سيراميكا بهدف لكل فريق فيما عاد للخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم خسر من الاسماعيلى بنفس النتيجة ثم خسر من البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل المقاولون العرب بهدف لكل فريق ثم خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم خسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ثم فاز علي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع الجونة 1-1 ثم مع بيراميدز2-2 ثم خسر من الاهلى 3-2.