شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلى فى شباك زهرة الجنوب على مائدة أحمد كشرى بالانتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات أسوان بالدوري، خاصة مباراته الاخيرة أمام الاهلى التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الجنوبى قبل ملاقاته المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 53 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.
وتولى أحمد كشرى مسئولية تدريب الإنتاج الحربى في الأول من مارس الماضى خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بعد فترة قصيرة.
وخاض الإنتاج الحربى تحت قيادة كشرى 14 مباراة فاز في لقاء وخسر 7 لقاءات منها وتعادل فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 26.