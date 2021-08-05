شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون أيمن حفني مفاجأة كارتيرون فى مباراة المحلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الفني الذي يقدمه أيمن حفني لاعب وسط الزمالك في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها اللاعب مع الزمالك خلال فترة معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن وجود اتجاه لدي كارتيرون في ضم أيمن حفني لقائمة المباراة لتكون المرة الأولي التي ينضم لها حفني في قائمة رسمية لمباراة منذ انضمامه للزمالك في صفقة انتقال حر في يناير الماضي.

في نفس السياق، يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين حازم إمام والتونسي حمزة المثلوثي لاختيار احدهما في التشكيل الأساسي للفريق أمام غزل المحلة في المباراة المقرر اقامتها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وأصبح حازم إمام جاهزا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها منذ فترة، كما أنه يقدم مستوي مميز في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكر برج العرب، في المقابل فإن حمزة المثلوثي يقدم مردود جيد فى الوديات والتدريبات بخلاف مشاركته الدائمة بالمباريات الرسمية الأخيرة قبل فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها الزمالك.

في سياق مختلف يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويشرح كارتيرون خطة مواجهة المحلة في تدريب اليوم ومراكز القوة والضعف في المنافس، كما يتحدث كارتيرون مع لاعبيه علي شكل المنافسة علي لقب الدوري في المباريات المقبلة بعد تساوي الأهلي والزمالك في النقاط.

من ناحية أخرى تنتظر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وصول عروضا رسمية للاعبي الفريق المغربيان حمدي أحداد ومحمد اوناجم المعار الي الوداد المغربي وتنتهي اعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل تحديد مصيرهما مع الفريق في الموسم المقبل سواء بالاستمرار او الرحيل والتعاقد مع بديلا لهما.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي انه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء الثنائي او رحيلهما قبل وصول عروضا رسمية في ظل الانباء التي ترددت عن وجود عروضا سعودية لحميد احداد، بخلاف رغبة الوداد المغربي في شراء اوناجم.

وأضاف المصدر ان إدارة النادي تنتظر وصول عروضا رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني واللاعبين من اجل تحديد قرار النادي، مضيفا انه لن يتم تحديد مصير أي لاعب بالرحيل او البقاء الا في حالة وصول عروضا رسمية للزمالك تليق باسم النادي واللاعب.