شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. نتائج البعثة المصرية المصرية اليوم الخميس 5-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة الالعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو والتى تستمر حتى 8 أغسطس الجارى نتائج متفاوتة للبعثة المصرية على مستوى جميع المنافسات التى تم خوضها.

وجاءت النتائج كالتالى..

منتخب اليد يخسر أمام فرنسا

منتخب اليد خسر أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف النهائى ليكتفى بالمنافسة على المركز الثالث ويحافظ علي حلم المصرين بإحراز ميدالية أوليمبية.

وتأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية الثلاثاء الماضي بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى، وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

خروج ثنائي الكاراتيه خرج كل من الثنائي على الصاوى ورضوى سيد لاعب منتخب الكاراتيه من البطولة بعد الخسارة والفشل فى الوصول إلى نصف نهائي المنافسات، حيث خسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ويودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.

وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 4-1، وفاز على بطل أزرابيجان 1-0.

كما خسرت رضوى سيد فى رابع مباراة لها أمام لاعبة النمسا بعد أن فازت فى المباراة الثالثة على لاعبة اليابان ومن قبلها الخسارة فى أول مباراتين أمام لاعبتى كازاخستان واوكرانيا على الترتيب.

نتائج الخماسي الحديث احتل أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى المركز الثالث عشر بمنافسات السلاح بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى نتائج الخماسي الحديث احتل أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى المركز الثالث عشر بمنافسات السلاح بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى

وجاء احتلال أحمد الجندي للمركز الـ 13 ، وهى نتيجة جيدة للاعب الذى يتميز فى باقى المنافسات (السباحة، الفروسية، الليزر رن) بعد أن حقق 18 فوز مقابل 17 هزيمة، على أن يستكمل باقى المنافسات تباعا.

واحتلت هايدى عادل لاعبة منتخب الخماسى الحديث المركز السادس فى منافسات السلاح التى خاضتها اليوم بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد أن حققت 20 فوزا مقابل 15 هزيمة.

كما احتلت أميرة قنديل لاعبة المنتخب المركز الـ 19 بعد أن حققت 18 فوز و 17 هزيمة.

ضياء جودة يلعب علي برونزية المصارعة غدا ضياء جودة يلعب علي برونزية المصارعة غدا

نجح ضياء جـودة لاعب منتخب المصارعة فى التأهل للمنافسة علي الميدالية البرونزية في المـصـارعـة الـحـرة وزن 125 كجم، بعد تأهل بطل جورجيا إلى النهائي ليدخل البطل المصري دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية.

وكان المصرى ضياء جودة خسر أمام جينو بيترياسفيلي بطل جورجيا المصنف الأول عالميا، بعدم التكافؤ 11 /0 في المصارعة الحرة وزن 125 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

خسر عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطني فى المصارعة، من الكازخستاني دانير كازينوف في دور ربع النهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وينتظر الترضية واللعب على البرونزية في حال وصول بطل كازاخستان إلى المباراة النهائية.

ونجح عمرو رضا في الفوز على البولندي كاميل ريبتشيكي بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.





مصطفي عمرو يودع منافسات ألعاب القوى ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

وكان مصطفى عمرو، بطل ألعاب القوى، تأهل لنهائي دفع الجلة، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تخطيه الرقم التأهيلي وتحقيقه رقم 21:23 متر.