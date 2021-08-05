رسمياً| الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الأفريقي لليد 18 أغسطس في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي موافقة ناديه علي مشاركة فريق اليد " رجال" في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بدلاً من نادي النجم الساحلي التونسي الذي اعتذر للاتحاد الافريقي للعبة.

وقال رؤوف عبد القادر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 ":" تلقينا خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يخطرنا خلاله أن المباراة ستقام في القاهرة يوم 18 أغسطس الجاري بدلا من يوم 22 في المغرب".

وأنهى:" أرسلنا موافقتنا إلي الاتحاد الأفريقي علي المشاركة في سوبر اليد في الموعد المحدد ".

وفاز الزمالك الموسم الماضي ببطولة الدوري بعد مباراة فاصلة مع الأهلي فيما فاز الأحمر ببطولة الكأس بعد الفوز على الأبيض.