الزمالك: نركز حاليا على حسم الدوري.. واتجاه لتحفيز اللاعبين بصرف المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض له أولوية في تجديد عقود اللاعبين، مضيفًا أن الفترة الحالية تحتاج التركيز من أجل حسم لقب الدوري.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال المندوه: "أشرف بنشرقي لاعب مهم، وله أولوية في ملف تجديد عقود اللاعبين".

وتابع: "خلال الفترة الحالية، نرغب في منح الاستقرار الكامل للفريق وتمهيد الطريق للاعبين من أجل حسم بطولة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: "حاليًا تساوينا في النقاط مع الأهلي، نرغب أن يطمئن جمهورنا وأن نركز في بطولة الدوري لحسمها".

وواصل: "سنواجه غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري ثم نعود بعدها إلى القاهرة وننهي معسكر الأسكندرية".

وبسؤاله عما إذا كان هناك نية لصرف مستحقات للاعبين لتحفيزهم خلال بطولة الدوري، قال: "إن شاء الله سيكون هناك اتجاه لتحفيز اللاعبين، ووضع الاستقرار داخل الفريق لتحقيق هدفنا هذا الموسم".