الأردني عبدالرحمن المصاطفة يحصل على برونزية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حقق الأردني عبدالرحمن المصاطفة الفوز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2021.



ونال المصاطفة هذه الميدالية في وزن 67 كيلوجراما رغم خسارته في نصف النهائي أمام التركي إيراي سامدان.

وتعد هذه الميدالية الثانية للأردن في أولمبياد طوكيو بعد فضية صالح الشرباتي في منافسات التايكوندو.

فضلا عن ذلك، فإن هذه تعتبر الميدالية هي رقم 12 للعرب في أولمبياد طوكيو 2021.

كذلك، فإن المصاطفة أصبح أيضا أول عربي يتوج بميدالية في لعبة الكاراتيه، والتي تشارك للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد.