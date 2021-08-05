إنستغرام يُعلّق حساب الجامايكية تومسون-هيراه مؤقتاً على إنستغرام

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طوكيو: علّق تطبيق إنستغرام حساب العدّاءة الجامايكيّة إيلاين تومسون هيراه مؤقّتاً، بعد نشرها مشاهد من فوزها بسباقي 100 م و200 م في أولمبياد طوكيو.

ونشرت الجامايكيّة فيديو من احتفال عائلتها تضمّن مشاهد من السباقين على المضمار عندما أصبحت أوّل عدّاءة تحقق "دابل دابل" في تاريخ الألعاب، قبل أن تكشف أنّه تمّ تعليق حسابها.

وكتبت على تويتر "لقد تمّ حظري على إنستغرام لنشر سباقات من الأولمبياد لأنّني لا أملك الحقوق للقيام بذلك. لذا أراكم جميعاً بعد يومين"، في إشارة إلى سباق التتابع أربع مرات 100 م الذي يقام الجمعة.

إلّا أنّها استعادت حسابها بعد ساعات.

وتملك اللّجنة الأولمبيّة الدوليّة حقوق بثّ تؤمّن لها مليارات الدولارات من شبكات التلفزيون العالميّة، وخاصة "أن بي سي" في الولايات المتّحدة.

وتشير إرشادات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة باللّجنة الأولمبيّة الدوليّة إلى أنّها "تشجّع الرياضيّين على مشاركة تجاربهم مع أصدقائهم وعائلاتهم وداعميهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمنصّات الرقمية".

لكنّها تحذّر من أنّهم لا يستطيعون نشر "محتوى الألعاب الأولمبيّة الذي يحتوي على صوت/ فيديو في المضمار أو الميدان".