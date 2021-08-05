شكرا لقرائتكم خبر عن المعاناة مستمرة.. الأهلى بدون شباك نظيفة آخر 5 مباريات في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى في العودة لصدارة ترتيب جدول الدوري المصري، بعدما حقق فوزا صعبا على وادى دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى والعشرين والتي انتهت بهدفين مقابل هدف.

واحتل الأهلى الصدارة برصيد 61 نقطة متفوقا على الزمالك صاحب نفس الرصيد بالأهداف والمواجهات المباشرة بعدما فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق، بعدما خاض 27 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وسقط في مباراتين فقط.

ويتبقى للأهلي والزمالك 7 مباريات ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل النسخة الحالية من الدوري المصري وهى مع كل من: سيراميكا، الإسماعيلى، إنبى، طلائع الجيش، المصرى، الجونة، أسوان.

معاناة استقبال الأهداف

ويعانى النادى الأهلى من استقبال الأهداف خلال آخر 5 مواجهات في الدورى وفشل في الخروج بشباك نظيفة منذ مباراة المقاولون التي فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين في 8 يوليو الماضى، حيث استقبل أهدافا أمام كل من " مصر المقاصة 4/ 1، البنك الأهلى 1 /1، الإنتاج الحربى 3 / 2، أسوان 3/1، وأخير وادى دجلة 2/ 1.

ويأمل الأهلى في المحافظة على نظافة شباكه في المباراة المقبلة أمام سيراميكا السبت المقبل، بعدما استقبل 6 أهداف في آخر 5 مباريات فقط، لعب منها محمد الشناوى مباراة، وخاض على لطفى 4 مواجهات.