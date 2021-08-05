شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والرياضة يدعمون منتخب اليد بعد خسارته أمام فرنسا: هنرجع بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والرياضة علي دعم المنتخب المصري لكرة اليد، علي الرغم من خسارته أمام منتخب فرنسا بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى ، لينافس على الميدالية البرونزية ، مؤكدين علي ظهور المنتخب بقوة و خسروا بعد تقديم أداء جيد،

وكتب النجم يوسف الشريف :"هاردلك….كل التوفيق في مباراة البرونزية"، فيما كتب الفنان نبيل الحلفاوي :"معلش يا رجالة. التوفيق كان معهم ومع حارسهم. قدر الله وما شاء فعل..ننتظر البرونزية يا أبطال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة..فخورون بكم".



يوسف الشريف



نبيل الحلفاوي

فيما كتب نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد ناجي جدو :"هاردلك منتخبنا لليد .. خبره منتخب فرنسا صنعت الفارق !هنرجع بالبرونزية ان شاء الله".



جدو

فيما كتبت الإعلامية لميس الحديدي :"فخوره بمنتخبنا لكره اليد، أول منتخب عربي يصل للمربع الذهبي أمام ابطال العالم، ح ترجعوا لنا بميدالية بإذن الله . في الخساره دروس مستفاده. #كرة_اليد".



لميس الجديدي

وقال المؤلف الموسيقي أمير طعيمة :"كل الاحترام و التقدير لمنتخب مصر لكرة اليد، الفريق اللي خلانا بقينا بنزعل اننا خسرنا في نصف نهائي الأولمبياد، و بنشوف النهائي و هو علي بعد أمتار..برافو يارجالة و رفعتوا راسنا و لسه للأحلام بقية".



امير طعيمة

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.