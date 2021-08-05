شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. أحمد الجندي بطل الخماسي يحتل المركز الـ 13 بمنافسات السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى المركز الثالث عشر بمنافسات السلاح بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.

وجاء احتلال أحمد الجندي للمركز الـ 13 ، وهى نتيجة جيدة للاعب الذى يتميز فى باقى المنافسات (السباحة، الفروسية، الليزر رن) بعد أن حقق 18 فوز مقابل 17 هزيمة، على أن يستكمل باقى المنافسات تباعا.

واحتلت هايدى عادل لاعبة منتخب الخماسى الحديث المركز السادس فى منافسات السلاح التى خاضتها اليوم بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد أن حققت 20 فوزا مقابل 15 هزيمة.

كما احتلت أميرة قنديل لاعبة المنتخب المركز الـ 19 بعد أن حققت 18 فوز و 17 هزيمة.