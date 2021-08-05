شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. تعافي أيمن أشرف من نزلة البرد ومشاركة الشناوي وناصر وتدريبات إضافية لبواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى فريق الأول الأهلي،مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا التي تقام في التاسعة مساء السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ23 في المسابقة.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة سيراميكا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة للتدريبات البدنية، في بداية المران، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في مباراة دجلة.

وواصل وليد سليمان برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

فيما خاض والتر بواليا، لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية عقب المران.

وأدى الأهلي تدريباته اليوم دون راحة؛ استعدادا لمباراة سيراميكا المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة دجلة أمس تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لباقي اللاعبين لتجهيزهم.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران؛ للحديث عن مباراة سيراميكا وتصويب أخطاء مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس.

وتصدر الأهلي مسابقه الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة بعد الفوز الذي حققه أمس على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي و السلام المؤجلة من الجولة الـ22 في بطولة الدوري.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى17 هدفا يتصدر بها سباق هدافي مسابقة الدوري حتى الآن.

فيما شارك أيمن أشرف، في المران الجماعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل مباراة وادي دجلة، كما عاد محمد الشناوي، وناصر ماهر، لاعبا الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة التي حصلا عليها، مع سداسي الأهلي الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وحصل لاعبو المنتخب الأولمبي على راحة من التدريبات الجماعية بعد عودتهم من اليابان، فيما يعد صلاح محسن هو اللاعب الوحيد الذي انضم إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة؛ استعدادا لمباراة سيراميكا،

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا السبت المقبل، ثم الإسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش، ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري، الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏