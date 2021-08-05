شكرا لقرائتكم خبر عن اليو ديانج يُحدد مصير والتر بواليا في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد المالي اليو ديانج نجم وسط الأهلي مصير زميله الزامبي والتر بواليا سواء ببقائه داخل القلعة الحمراء او رحيله لأحد الأندية الخليجية على سبيل الإعارة، وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أنه في حالة الموافقة على انتقال اليو ديانج لجالاتا سراي التركي ستزداد فرصة بواليا في البقاء، حيث ستكون المفاضلة في وقتها بينه وبين جونيور أجاي في من سيرحل برفقة ديانج لكي يتثنى للإدارة الحمراء التعاقد مع ثنائي أجنبي، أما في حالة بقاء ديانج وعدم رحيله سيصبح رحيل والتر بواليا مع أجاي أمر حتمي.

ويُناقش مسئولو الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية الخاص باستعارة والتر بواليا لمدة موسم مع وجود بند يمنح النادي حق شرائه نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة، وكان بواليا قد تلقى أيضاً عرضاً من أحد الأندية الكويتية، إلا أن الأخير وإدارة الأهلي لم يتوصلا لصيغة اتفاق ليتم فتح المجال أمام تلقى عروضاً أخرى أكثر جدية، ورغم نجاح والتر بواليا في تسجيل عدد من الأهداف الحاسمة في المباريات الأخيرة، إلا أن الجهاز الفني لازال يرى أن بقاءه لن يفيد الفريق بشكل كبير، نظراً للحاجة للتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه، حيث تنتظر الإدارة الحمراء.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.