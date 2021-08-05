شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيمن صداع في رأس كارتيرون قبل مباراة الزمالك والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين حازم إمام والتونسي حمزة المثلوثي لاختيار احدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام غزل المحلة في المباراة المقرر اقامتها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

واصبح حازم امام جاهزا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها منذ فترة، كما انه يقدم مستوي مميز في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكر برج العرب، في المقابل فان حمزة المثلوثي يقدم مردود جيد الوديات والتدريبات بخلاف مشاركته الدائمة المباريات الرسمية الأخيرة قبل فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها الزمالك.

من ناحية أخرى يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويشرح كارتيرون خطة مواجهة المحلة في تدريب اليوم ومراكز القوة والضعف في المنافس، كما يتحدث كارتيرون مع لاعبيه علي شكل المنافسة علي لقب الدوري في المباريات المقبلة بعد تساوي الأهلي والزمالك في النقاط.

في سياق مختلف اتفق الجهاز الإداري للزمالك مع المجد السكندري، على خوض مباراة ودية جديدة بين الفريقان، يوم الأحد المقبل، وذلك بقرار من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين الناشئين إلى جانب بعض المستبعدين لمباراة الاتحاد، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة مع غزل المحلة، في الأسبوع الـ28 بالدوي يوم السبت المقبل، ثم سيلتقى مع المجد السكندرى وديا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز، ويقيم الفريق الأبيض معسكرا حاليا في مدينة برج في الإسكندرية ويمتد ذلك المعسكر حتى الانتهاء من مباراة الاتحاد، وواجه الزمالك في معسكره الحالي نظيره المجد السكندري من قبل وتحديداً يوم السبت الماضي، وفاز الزمالك في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت إشراك الناشئين.