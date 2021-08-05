شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. ضياء جودة يتأهل للمنافسة على برونزية المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ضياء جـودة لاعب منتخب المصارعة للمنافسة علي الميدالية البرونزية في المـصـارعـة الـحـرة وزن 125 كجم، بعد تأهل بطل جورجيا إلى النهائي ليدخل البطل المصري دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية.

ويلتقي ضياء جودة غدا مع لاعب الصين وفي حالة الفوز يلتقي مع بطل إيران أملا فى الحصول على الميدالية البرونزية.

وكان محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة توج ببرونزية منافسات وزن 67 كجم ، بينما احتل محمد مصطفى المركز الخامس.

فيما يخص عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطني فى المصارعة، فخسر من الكازخستاني دانير كازينوف في دور ربع النهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وينتظر الترضية واللعب على البرونزية في حال وصول بطل كازاخستان إلى المباراة النهائية.