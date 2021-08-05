شكرا لقرائتكم خبر عن عرض قطري مغري لعلى معلول.. والتونسي يمنح الأهلي الأفضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي تلقي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر عرضا من أحد أندية الدوري القطري للانتقال إلى صفوفه بدءا من الموسم بعد المقبل عقب نهاية تعاقده مع الأهلي، على طريقة مواطنه فرجاني ساسي الذي انضم إلى الدحيل القطري بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

قال المصدر أن العرض القطري يفوق ما سيتقاضاه معلول مع الأهلي للضعف وهو ما قد يؤثر سلبا على مفاوضات اللاعب مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الأهلي كثف من مفاوضاته مع الظهير الدولي التونسي من أجل حسم ملف تجديد عقده وعدم الانتظار حتى الموسم الأخير في عقده مع القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن معلول يرحب للغاية بتجديد عقده مع الأهلي ويعطي الأولوية للقلعة الحمراء عند التجديد، ولكن يتبقى الاتفاق على الأمور المالية في ظل رغبة اللاعب في رفع قيمة عقده مع القلعة الحمراء، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القادمة، بعد المفاوضات التي قادها أمير توفيق مع اللاعب التونسي لحسم ملف تجديد عقده.

شدد المصدر على أن الأهلي وصل لمراحل متقدمة في ملف تجديد عقد معلول ولكن يتبقى الاتفاق على المقابل المالي ومن ثم الإعلان عن تجديد العقد عقب انتهاء المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري العام، في ظل تلاحم المباريات وخشية من الإعلان عن ملف التجديد في هذه المرحلة الحرجة من عمر مسابقة الدوري.