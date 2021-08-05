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أولمبياد طوكيو..رضوى سيد تودع منافسات الكاراتيه بالأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - ودعت رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو،  بعد خسارتها أمام لاعبة النمسا بيتيا بلانك بنتيجة 3/1 بمتافسات وزن 55 كجم 

 

وجاءت خسارة رضوى لتفقد فرصتها فى التأهل لنصف نهائى منافسات الكاراتيه بالدورة الأولمبية. 

 

 

نجحت  رضوى سيد ، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، فى ألفوز على لاعبة اليابان  بنتيجة 5/3 فى ثالث مبارياتها بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، ويتبقى لها مباراة امام لاعبة النمسا.

 

 

وخسرت  رضوى سيد فى أول مباراتين لها أمام  بطلة كازاخستان   5/7 ، وبطولة أوكرانيا  1/0

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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