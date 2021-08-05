شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو..رضوى سيد تودع منافسات الكاراتيه بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد خسارتها أمام لاعبة النمسا بيتيا بلانك بنتيجة 3/1 بمتافسات وزن 55 كجم

وجاءت خسارة رضوى لتفقد فرصتها فى التأهل لنصف نهائى منافسات الكاراتيه بالدورة الأولمبية.

نجحت رضوى سيد ، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، فى ألفوز على لاعبة اليابان بنتيجة 5/3 فى ثالث مبارياتها بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، ويتبقى لها مباراة امام لاعبة النمسا.

وخسرت رضوى سيد فى أول مباراتين لها أمام بطلة كازاخستان 5/7 ، وبطولة أوكرانيا 1/0