شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُبقى على السعيد وفتحي ورمضان واكرامي ويفاوض ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة بيراميدز على بقاء القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أياً من الرباعي عبد الله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف اكرامي، وذلك للمنافسة على بطولة الدوري العام والمنافسة على البطولة الافريقية حال المشاركة فيها بالموسم الجديد، مؤكدين لكل الوسطاء أنه لن يتم تسويق أياً من اللاعبين السابق ذكرهم مهما كانت المغريات نظراً للحاجة لخدماتهم.

في الوقت الذي جددت إدارة بيراميدز مفاوضاتها مع الأهلي لضم ناصر ماهر صانع العاب الفريق الأحمر تمهيداً لضمه في الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب لا يشارك مع فريقه بشكل منتظم وخرج من حسابات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بشكل كامل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة دخول الأهلي وبيراميدز في مفاوضات حول بعض اللاعبين، حيث يرغب الأهلي في ضم ابراهيم عادل من بيراميدز بينما يرغب الأخير في ضم ناصر ماهر وعدد أخر من اللاعبين الأهلاوية.

ووافقت إدارة بيراميدز على طلب الأهلى بإجراء مقايضة مالية يتم بشأنها خصم مستحقات النادي السماوى نظير المزايا الإضافية فى عقد بيع محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء مع المبلغ المالي المستحق للأهلي فى رعاية رمضان صبحي بعد انتقال اللاعب إلى بيراميدز قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي.

ووجهت إدارة نادى بيراميدز الشكر لنظرائهم فى الأهلى على تلك المبادرة والعمل على حل الأمور بينهما دون اتخاذ طرق أخرى، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على طريقة تسوية تلك المستحقات بين الناديين، ويحق لنادى بيراميدز الحصول على 2 مليون جنيه قيمة الحوافز فى عقد بيع أفشة للأهلي نظير تتويجه بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وهي المقاصة التى رحب النادى السماوي بإبرامها مع مسئولي القلعة الحمراء.