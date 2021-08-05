شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد مطلوب فى 3 أندية بعد العودة لمباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي 3 عروض محلية للرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد عودته لمباريات فريقه عقب ظهوره في قائمة مباراة دجلة أمس ببطولة الدوري العام، والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر جدول مسابقة الدوري العام برصيد 61 نقطة متفوقاً على الزمالك بسبب المواجهات المباشرة والتي تصب في صالح الفريق الأحمر.

ورغم غياب كريم نيدفيد عن الأهلي لمدة طويلة وصلت لـ846 يوم إلا أن هناك اقتناع كبير بقدراته من مسئولي الأندية الراغبة في التعاقد معه لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد، خاصة وأنه لاعب جوكر يُجيد اللعب في أكثر من مركز.

وكانت آخر مباراة شارك فيها نيدفيد أمام مصر للمقاصة فى الدورى يوم 10 أبريل 2019، أى منذ عامين و3 شهور و3 أسابيع، ما يساوى 846 يوما، وإجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب، سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الأهلي مصير نيدفيد سواء بالابقاء عليه في الموسم الجديد أو الموافقة على إعارته لأحد من الأندية المصرية التي طلبت ضمه.