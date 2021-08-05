شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر : التوفيق وحارس فرنسا سبب خسارة نصف النهائى وهدفنا البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد أن الخسارة أمام فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 سببه الرئيسى التوفيق وتألق حارس الديوك بصورة لافتة للنظر طوال المباراة.

و قال الأحمر فى تصريحات تليفزيونية أن جميع اللاعبين هدفهم الأساسى هو حصد البرونزية فى لقاء تحديد المركز الثالث وغلق صفحة الخسارة من فرنسا من أجل تحقيق حلم المصريين بالوقوف على منصة التتويج.

وخسر منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى ، لينافس على الميدالية البرونزية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل لكل المنتخبين بنتيجة 13 / 13 ، وسط تألق ملحوظ للرباعى ، محمد ممدوح هاشم و يحيى خالد و يحيى الدرع و أحمند هشام دودو.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.