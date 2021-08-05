شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. إحصائيات لا تفوتك لمباراة مصر و فرنسا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى ، لينافس على الميدالية البرونزية.

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد الأول الخاسر من لقاء الدنمارك مع إسبانيا، المقرر لها فى الثانية ظهر اليوم وفقا للموقع الرسمى للأولمبياد ، لمواجهته على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد غدا السبت فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ونرصد أبرز إحصائيات و أرقام منتخب اليد فى مواجهة فرنسا كالتالى :

منتخب مصر صوب 44 تصويبة أحرز 23 هدف بنسبة 52٪.



منتخب فرنسا صوب 41 تصويبة أحرز 27 هدف بنسبه 66٪.

منتخب مصر أحرز 4 أهداف من 6 رميات 7 أمتار بنسبه 67 ٪.

منتخب فرنسا أحرز 4 أهداف من 4 رميات 7 أمتار بنسبه 100 ٪.

أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق اللاعبين:

أحمد الأحمر 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 71 ٪.

يحى خالد 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 71 ٪.



على زين 4 أهداف من ٩ تصويبات بنسبه 44 ٪.

عمر الوكيل هدفين من تصويبتين بنسبه 100 ٪.

أحمد هشام هدفين من 6 تصويبات بنسبه 33 ٪

يحيى الدرع هدفين من 4 تصويبات بنسبة 50 % .

محمد ممدوح هاشم هدفين من 4 تصويبات بنسبة 50 % .

محمد سند هدف من 4 تصويبات بنسبة 25 % .