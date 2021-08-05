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طوكيو 2020 .. إحصائيات لا تفوتك لمباراة مصر و فرنسا فى الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام  نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى ، لينافس على الميدالية البرونزية.

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد الأول الخاسر من لقاء الدنمارك مع إسبانيا، المقرر لها فى الثانية ظهر اليوم وفقا للموقع الرسمى للأولمبياد ، لمواجهته على برونزية أولمبياد طوكيو 2020  بعد غدا السبت فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونرصد أبرز إحصائيات و أرقام منتخب اليد فى مواجهة فرنسا كالتالى :

 

منتخب مصر صوب 44 تصويبة أحرز 23 هدف بنسبة 52٪.
 

منتخب فرنسا صوب 41  تصويبة أحرز 27 هدف بنسبه 66٪.

 

منتخب مصر أحرز 4 أهداف من 6 رميات 7  أمتار بنسبه 67 ٪.

 

منتخب فرنسا أحرز 4  أهداف من 4  رميات 7  أمتار بنسبه 100 ٪.

 

أهداف منتخب مصر جاءت  عن طريق اللاعبين: 

 

أحمد الأحمر 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 71 ٪.

 

يحى خالد 5  أهداف من 7  تصويبات بنسبة 71 ٪.
 

على زين  4  أهداف من ٩ تصويبات بنسبه  44 ٪.

 

عمر الوكيل  هدفين  من  تصويبتين  بنسبه 100 ٪.

 

أحمد هشام هدفين من  6 تصويبات بنسبه 33 ٪

 

يحيى الدرع   هدفين من 4 تصويبات بنسبة 50 % .

 

محمد ممدوح هاشم هدفين من 4 تصويبات بنسبة 50 % .

 

محمد سند هدف من 4 تصويبات بنسبة 25 % . 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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