شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. إحصائيات لا تفوتك لمباراة مصر و فرنسا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى ، لينافس على الميدالية البرونزية.
ينتظر منتخب مصر لكرة اليد الأول الخاسر من لقاء الدنمارك مع إسبانيا، المقرر لها فى الثانية ظهر اليوم وفقا للموقع الرسمى للأولمبياد ، لمواجهته على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد غدا السبت فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ونرصد أبرز إحصائيات و أرقام منتخب اليد فى مواجهة فرنسا كالتالى :
منتخب مصر صوب 44 تصويبة أحرز 23 هدف بنسبة 52٪.
منتخب فرنسا صوب 41 تصويبة أحرز 27 هدف بنسبه 66٪.
منتخب مصر أحرز 4 أهداف من 6 رميات 7 أمتار بنسبه 67 ٪.
منتخب فرنسا أحرز 4 أهداف من 4 رميات 7 أمتار بنسبه 100 ٪.
أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق اللاعبين:
أحمد الأحمر 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 71 ٪.
يحى خالد 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 71 ٪.
على زين 4 أهداف من ٩ تصويبات بنسبه 44 ٪.
عمر الوكيل هدفين من تصويبتين بنسبه 100 ٪.
أحمد هشام هدفين من 6 تصويبات بنسبه 33 ٪
يحيى الدرع هدفين من 4 تصويبات بنسبة 50 % .
محمد ممدوح هاشم هدفين من 4 تصويبات بنسبة 50 % .
محمد سند هدف من 4 تصويبات بنسبة 25 % .