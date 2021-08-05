بيراميدز يوافق على طلب الأهلي بشأن مستحقات رمضان وأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب الأهلي بشأن تسوية المستحقات التي تخص اللاعبين رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة.

وكان الأهلي، قد أرسل خطابًا إلى بيراميدز في وقت سابق، طلب خلاله حل الأمور المالية المتعلقة بين الناديين خاصة المتغيرات المستحقة لنادي بيراميدز من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة من بيراميدز للأهلي.

واقترح الأهلي أن يتم إجراء مقاصة مالية في حقوق رعاية رمضان صبحي؛ لتخصم من المبلغ المستحق لبيراميدز.

وأوضح بيراميدز في بيان رسمي، أنه في إطار العلاقات الطيبة التي تربطه مع الأهلي، فإن الإدارة وافقت على الطلب بشكل رسمي على أن تتم تسوية الأمور المادية في شكلها القانوني والطبيعي خلال الأيام المقبلة.

كما وجه بيراميدز الشكر لنظيره النادي الأهلي على تلك المبادرة الطيبة لحل أي أمور عالقة بينهما بعيدًا عن أي جهات خارجية وهو ما يعكس مدى التعاون بين الناديين.