الأحمر: نشعر بخيبة أمل.. "لكن مش عاوزين نخسر كل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن الفريق لم يكن موفقًا اليوم الخميس أمام فرنسا في نصف نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27-23 في نصف نهائي أولمبياد طوكيو؛ لينتظر الخاسر من مواجهة الدنمارك وإسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية.

وخلال تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي ان سبورتس"، قال الأحمر: "نشعر بخيبة أمل؛ لأننا منذ البداية نسير بخطى جيدة، بدأنا من المباراة الأولى ومستوانا في تصاعد".

وأضاف: "منتخب فرنسا كبير، لم نكن موفقين اليوم، لكن ربنا يكرمنا ونحقق الميدالية البرونزية".

وأتم: "علينا التركيز في القادم (منخسرش كل حاجة)، نعم كنّا نرى أنفسنا في مكان أفضل لكننا أول فريق يصل مربع ذهبي وهذا إنجاز في حد ذاته".