حارس فرنسا ينهي المغامرة "الذهبية" لأبطال يد مصر في الأولمبياد ويصعد بالديوك إلى النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تألق العملاق فينسنت جيرارد حارس منتخب فرنسا وقاد منتخب بلاده إلى نهائي الأولمبياد بعد الفوز على مصر 27-23 في الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13 قبل أن يستطيع المنتخب الفرنسي الفوز بالشوط الثاني 14-10؛ ليفقد منتخب مصر الفرصة في اللعب على الميدالية الذهبية.

وبذلك، يخوض المنتخب الفرنسي المباراة النهائية في الأولمبياد للدورة الأولمبية الرابعة على التوالي، حيث سبق له الفوز بالذهب في أولمبياد 2008 ببكين، و2012 بلندن فيما حل ثانيًا، وفاز بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وفي المقابل، ما زالت الفرصة سانحة أمام منتخب مصر لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه عندما يخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غدٍ السبت.

وصعد المنتخب المصري للمرة الأولى في تاريخه لنصف النهائي؛ ليصبح أول منتخب أفريقي وعربي يصل لتلك المرحلة، في وجود ثلاثي أوروبي ضمن أضلاع المربع الذهبي، فرنسا، والدنمارك، وإسبانيا.

وقدم الفريقان أداء متكافئا منذ الدقيقة الأولى في المباراة وإن عاند الحظ المنتخب المصري في أكثر من كرة ليحيى الدرع وعلي زين وأحكم الدفاع الفرنسي رقابته على لاعب الدائرة المصري هاشم ممدوح، كما تألق حارس المرمى الفرنسي فنسان جيرار في التصدي للعديد من الكرات.

ورغم التقدم الواضح للفراعنة في بداية الشوط، انتهى هذا الشوط بالتعادل 13-13.

وفي الشوط الثاني، أهدر الفريق المصري أكثر من فرصة كما واصل الحارس الفرنسي تألقه فيما عاب الفراعنة غياب التركيز في إنهاء عدد من الهجمات ما منح الفرنسيين الفرصة للتقدم وإنهاء اللقاء لصالحهم.

وبدأ الفريقان المباراة بأداء قوي وسريع، ولكن المنتخب المصري كان الأكثر تركيزًا في إنهاء هجماته ما ساعده في التقدم 5-1 في الدقائق السبع الأولى بعدما أهدر المنتخب الفرنسي أكثر من فرصة، بسبب التسرع أحيانًا، وتألق حارس المرمى المصري كريم هنداوي (كاتونجا).

وسجل المنتخب الفرنسي هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة الثامنة عبر رمية جزائية؛ ليبدأ العودة في النتيجة حتى قلبها لصالحه في وسط هذا الشوط، لكن قذيفة اللاعب علي زين في الدقيقة 21 أعادت النتيجة إلى التعادل 9-9 وتمنح الثقة للفريق المصري للتقدم مجددًا 10-9 بهدف لقائده أحمد الأحمر في الدقيقة التالية.

وجاء الأداء سجالا بين الفريقين في الدقائق التالية، ولكن العارضة وتألق الحارس الفرنسي فنسان جيرار حالا دون توسيع الفارق لصالح المنتخب المصري أكثر من مرة، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13 بفضل الهدف الأول للجناح عمر الوكيل في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، والتصدي الرائع من جيرار لقذيفة أخرى من علي زين في الثانية الأخيرة.

وبدأ الفريقان الشوط الثاني بشكل قوي، ولكن الهجوم المصري اصطدم بالدفاع الفرنسي المتكتل؛ لتتكرر التوقفات حتى سجل أحمد هشام (دودو) الهدف الأول للفريق في هذا الشوط في الدقيقة الثالثة.

وبعدها تقدم المنتخب الفرنسي بفارق هدفين حتى أدرك الفراعنة التعادل 17-17 في الدقيقة 11 بفضل هدفين متتاليين سجلهما يحيى خالد من رمية جزاء والجناح عمر الوكيل لتعود النتيجة والأداء سجالا بين الفريقين.

ولم يستغل المنتخب المصري تفوقه العددي وسط هذا الشوط بعد استبعاد أحد مدافعي المنتخب الفرنسي؛ ليوسع الديوك الفارق إلى ثلاثة أهداف في منتصف الشوط، وسط حالة من غياب التركيز في إنهاء الهجمات المصرية.

وبمرور الوقت، وسع المنتخب الفرنسي الفارق خاصة مع استمرار تألق جيرار الذي تصدى لنحو 17 أو 18 تسديدة حاسمة في المباراة وأخطاء الفراعنة، وعدم تركيزهم في إنهاء الهجمات من اللاعبين؛ لينهي الفرنسيون المباراة لصالحهم 27-23.