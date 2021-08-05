تعرف على موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد على برونزية أولمبياد طوكيو

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

لا يزال منتخب مصر لكرة اليد يحلم بتحقيق ميدالية أولمبية، رغم خسارته في نصف نهائي منافسات اللعبة للرجال في أولمبياد طوكيو ضد فرنسا.



وكان منتخب مصر خرج في نصف النهائي أمام فرنسا بنتيجة 23-27، لكنه لا يزال قادرا على صناعة التاريخ، حينما يلعب مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وسينتظر منتخب مصر في مباراة الميدالية البرونزية الخاسر من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين إسبانيا والدنمارك.

من المُقرر أن تُقام المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة للفوز من أجل تحقيق أول ميدالية في تاريخ المشاركة العربية بالألعاب الجماعية في الأولمبياد.

وستقوم قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة على الهواء مباشرة، حيث تنقل جميع فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

ولم تحدد "بي إن سبورتس" حتى الآن، القناة التي ستقوم بإذاعة المباراة.