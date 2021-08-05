الامارات | مصر تخسر نصف نهائي اليد أمام فرنسا.. وتلعب على برونزية أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر نصف نهائي اليد أمام فرنسا.. وتلعب على برونزية أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت مصر أداء مشرفاً في الشوط الأول لكنها خسرت أمام فرنسا بطلة العالم ست مرات 23-27 في نصف نهائي الألعاب الأولمبية في طوكيو اليوم الخميس، وستخوض مباراة الميدالية البرونزية مع الخاسر بين الدنمارك بطلة العالم وإسبانيا.

وكانت مصر أول منتخب إفريقي وعربي يخوض نصف النهائي الألعاب الأولمبية. وقفت نداً لفرنسا في الشوط الأول (13-13)، لكن بطل 2008 و2012 ووصيف 2016 صنع فارق أهداف مريح في الثاني أهّله لبلوغ النهائي مرة رابعة تواليا. وهذه ثاني مرة تخسر فيها مصر في دور الاربعة من بطولة كبرى بعد مونديال 2001، عندما خرجت على يد فرنسا بالذات 21-24، قبل أن تنهيه في المركز الرابع.

جأش/ع ش

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