اخبار الرياضه

الامارات | مصر تخسر نصف نهائي اليد أمام فرنسا.. وتلعب على برونزية أولمبياد طوكيو

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر نصف نهائي اليد أمام فرنسا.. وتلعب على برونزية أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت مصر أداء مشرفاً في الشوط الأول لكنها خسرت أمام فرنسا بطلة العالم ست مرات 23-27 في نصف نهائي الألعاب الأولمبية في طوكيو اليوم الخميس، وستخوض مباراة الميدالية البرونزية مع الخاسر بين الدنمارك بطلة العالم وإسبانيا.
وكانت مصر أول منتخب إفريقي وعربي يخوض نصف النهائي الألعاب الأولمبية. وقفت نداً لفرنسا في الشوط الأول (13-13)، لكن بطل 2008 و2012 ووصيف 2016 صنع فارق أهداف مريح في الثاني أهّله لبلوغ النهائي مرة رابعة تواليا. وهذه ثاني مرة تخسر فيها مصر في دور الاربعة من بطولة كبرى بعد مونديال 2001، عندما خرجت على يد فرنسا بالذات 21-24، قبل أن تنهيه في المركز الرابع.
جأش/ع ش

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا