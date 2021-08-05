«نتخانق عشان الدوري يروح؟».. الشحات ومحمد شريف يكشفان حقيقة اشتباكهما أثناء مباراة دجلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حسين الشحات ومحمد شريف لاعبا النادي الأهلي، حقيقة مشاجرتهما في مباراة وادي دجلة بالدوري، التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء قاد الأحمر إلى صدارة جدول ترتيب الدوري لأول مرة منذ فترة طويلة، خاصة أنه تواجد خلف الأبيض لفترة طويلة بسبب مبارياته المؤجلة.



كشف نجما فريق الكرة الأول بـ النادى الأهلى حقيقة انفعالهما على بعضهما البعض خلال مباراة فريقهما أمام وادى دجلة، والتى أقيمت مساء أمس الأربعاء، وفاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 2 – 1.



اللقطة المثيرة للجدل التقطتها عدسات الكاميرات أثناء المباراة حيث ظهر محمد شريف منفعلًا اثناء استبداله، دون إظهار هوية الطرف الآخر، ليتردد أنباء حول اشتباكه مع زميله حسين الشحات.

مشادة محمد شريف وحسين الشحات

وسريعا، ظهر الثنائى فى بث مباشر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وتحديدا على صفحة حسين الشحات، والذى قال: "بعض الناس سألونى عن حقيقة مشادتى مع محمد شريف أثناء اللقاء"، متابعا: "ناس أولاد حلال وربنا يهديهم، إذا اشتبكنا فى الأهلى سنتعرض لخصومات وإيقاف، هل سنشتبك لكى نضيع الدورى؟!، البعض يريد الوقيعة بيننا لأننا نجحنا فى الفوز ببطولة إفريقيا".

واستطرد: "اللاعبون يحبون بعضهم البعض، ونُرزق بكرم الله لأن جميعنا على قلب رجل واحد، وهذا هو سبب نجاحنا، والبعض يريد الوقيعة بيننا ولكننا لن نسقط".

فيما رد محمد شريف، هداف النادى الأهلى، قائلًا: "لا يعلمون لمن كنت أصرخ، والبعض يردد كلام غير صحيح .. الأزمة هى أننا لا نصرخ ولا نشتبك سويًا أبدًا، أريد من الناس العودة للمباراة لرؤية أين كان حسين الشحات، وأين كنت أنظر أثناء حديثى فى الملعب".