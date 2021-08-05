أفشة على عربية فول.. بالزيت الحار والشطة والليمون

الشارقة - اميمة ياسر - نشر محمد شريف مهاجم فريق الأهلى عبر الاستورى بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "أنستجرام" فيديو لزميله في الفريق محمد مجدى "أفشة" أثناء تناوله الإفطار على "عربة فول".

وردد شريف: "فينك يا عبد الرحمن .. فينك يا عبد الرحمن تشوف بياكل بتنجان".

وحقق النادى الأهلى فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ونجح فريق الأهلي، في خطف صدارة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62، من فريق الزمالك، بعد فوزه على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء امس الأربعاء، على ملعب «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.

وجاءت أهداف الأهلي، عن طريق محمود عبد المنعم «كهربا» في الدقيقة 46، بعد تمريرة بينية من حسين الشحات بإتجاه محمد شريف المنطلق خلف مدافعي وادي دجلة لينفرد تماما بالمرمى ويسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة لترتد، وتجد متابعة من محمود كهربا بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 59 نجح محمد شريف، من إحراز الهدف الثاني ، بعد هجمة منظمة من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها محمد مجدي «قفشة» في إختراق منطقة جزاء وادي دجلة ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه محمد شريف المواجه للمرمى تماما والذي لم يجد أي صعوبة في وضت الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 67 نجح أحمد شريف من إحراز هدف وادي دجلة الأول في شباك الأهلي، بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي وادي دجلة بمحموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام وانطلاقة من أحمد عاطف على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية على حدود منطقة جزاء لأحمد شريف الذي تمكن من ترويض الكرة ثم سددها قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس علي لطفي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي، إلى 61 نقطة، بالمركز الأول متساويًا مع الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني، ولكن يتفوق الأهلي بفارق الأهداف، والمواجهات المباشرة، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.