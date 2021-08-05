شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. موعد مباراة منتخب اليد القادمة فى المنافسة على برونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى تمام العاشرة صباح بعد غد السبت مع الخاسر من لقاء الدنمارك وأسبانيا المقرر إنطلاقه الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف النهائى الذى إنتهى منذ قليل ليكتفى بالمنافسة على المركز الثالث و تحقيق حلم المصرين بإحراز ميدالية.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.