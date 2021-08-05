شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. رضوى سيد تفوز على لاعبة اليابان فى ثالث مباريات دور المجموعات للكاراتية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت رضوى سيد ، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، فى الفوز على لاعبة اليابان بنتيجة 5/3 فى ثالث مبارياتها بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، ويتبقى لها مباراة امام لاعبة النمسا.
وخسرت رضوى سيد فى أول مباراتين لها أمام بطلة كازاخستان 7/2، وبطولة أوكرانيا 1/0.
وخسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ويودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.
وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 4-1، وفاز على بطل أزرابيجان 1-0.