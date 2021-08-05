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أولمبياد طوكيو .. رضوى سيد تفوز على لاعبة اليابان فى ثالث مباريات دور المجموعات للكاراتية

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القاهرة - سامية سيد - نجحت  رضوى سيد ، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، فى الفوز على لاعبة اليابان  بنتيجة 5/3 فى ثالث مبارياتها بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، ويتبقى لها مباراة امام لاعبة النمسا.

 

وخسرت  رضوى سيد فى أول مباراتين لها أمام  بطلة كازاخستان 7/2، وبطولة أوكرانيا 1/0.

 

وخسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ويودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.

 

وخسر على الصاوى فى أول مباراتين له أمام  بطل اليابان 4-3، وبطل كازاخستان 4-1، وفاز على بطل أزرابيجان 1-0.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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