شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. رضوى سيد تفوز على لاعبة اليابان فى ثالث مباريات دور المجموعات للكاراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت رضوى سيد ، لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه، فى الفوز على لاعبة اليابان بنتيجة 5/3 فى ثالث مبارياتها بدور المجموعات، خلال منافسات الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، ويتبقى لها مباراة امام لاعبة النمسا.

وخسرت رضوى سيد فى أول مباراتين لها أمام بطلة كازاخستان 7/2، وبطولة أوكرانيا 1/0.