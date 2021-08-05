شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..منتخب اليد ينتظر الخاسر من لقاء الدنمارك و إسبانيا للعب على برونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب مصر لكرة اليد الأول الخاسر من لقاء الدنمارك مع إسبانيا، المقرر لها فى الثانية ظهر اليوم ، لمواجهته على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد غدا السبت فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف النهائى الذى إنتهى منذ قليل ليكتفى بالمنافسة على المركز الثالث و تحقيق حلم المصرين بإحراز ميدالية .

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.