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طوكيو 2020..منتخب اليد ينتظر الخاسر من لقاء الدنمارك و إسبانيا للعب على برونزية الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد -  ينتظر  منتخب مصر لكرة اليد  الأول الخاسر من لقاء  الدنمارك مع إسبانيا، المقرر لها فى الثانية ظهر اليوم ، لمواجهته على برونزية أولمبياد طوكيو 2020  بعد غدا السبت فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام  نظيره الفرنسى  بنتيجة 27 / 23  فى لقاء نصف النهائى الذى إنتهى منذ قليل ليكتفى بالمنافسة على المركز الثالث و تحقيق حلم المصرين بإحراز ميدالية .

 تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

 

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27  فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

 

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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