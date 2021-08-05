شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يفاضل بين العروض المتاحة للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مروان محسن مهاجم النادي الأهلي بالتنسيق مع وكيل أعماله على المفاضلة بين العروض التي تلقها في الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء، بعدما استقر الرأي داخل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على رحيله بنهاية الموسم الجاري.





مروان محسن مطلوب فى عدة أندية

ويهتم أكثر من نادي بالتعاقد مع مروان محسن مثل الجونة وسيراميكا والاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي، حيث يفاضل اللاعب بين كل العروض للاختيار العرض الأنسب له من حيث اللعب والمنافسة وكذلك من حيث القيمة المالية.





مروان محسن خارج الأهلي بالموسم الجديد

واستقر الأهلي على خروج مروان محسن عن الفريق في الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل فشله في حجز مكان بتشكيل الأهلي وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها بعكس باقي المهاجمين الذين قدموا أوراق اعتمادهم خلال الموسم الحالي.





مروان محسن فى مؤخرة ترتيب مهاجم الأهلي الموسم الحالي

ويتواجد مروان محسن في مؤخرة ترتيب مهاجمي الأهلي للموسم الحالي خلف محمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا، لاسيما بعد تألق الأول وتصدره جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدف، وصلاح محسن الذي يقدم عروضا طيبة رغم مشاركته كبديل في غالبية المباريات، ووالتر بواليا الذي ظهر بمستوى طيب في الآونة الأخيرة خاصة مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان.

ويرغب مسئولو الأهلي في رحيل مروان محسن من أجل إفساح مكان في القائمة الحمراء لإبرام صفقات جديدة سواء بقيد عدد من اللاعبين المعارين الذين سيعودوا للأهلي في الموسم المقبل أو الصفقات الجديدة بعد انتهاء الموسم الحالي.