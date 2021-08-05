شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد حققها الزمالك من معسكر برج العرب قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ28 للدورى، حيث يخوض الزمالك معسكر مغلق فى برج العرب منذ 21 يوليو الماضى.

وحقق الزمالك العديد من المكاسب والفوائد فى معسكر برج العرب الممتد حتى نهاية مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، وفى التقرير التالى نوضح اهم الفوائد التى تحققت من معسكر برج العرب.

الابتعاد باللاعبين عن الضغوط

من أهم فوائد المعسكر هو الابتعاد بلاعبي الزمالك عن الأحداث والأخبار المنتشرة داخل وخارج النادى عن الصفقات الصيفية وبعض القرارات التي من شأنها التأثير على تركيز اللاعبين قبل المباراة الهامة، خاصة أن الفترة المقبلة لا تتحمل خسارة الزمالك أى نقاط في سباق جدول الدوري.

ضبط النظام الغذائي للاعبين

تواجد اللاعبون تحت أعين الجهاز الفني والطبي طوال الوقت في المعسكر يتيح للجهاز الفني فرض نظام غذائي صحي للاعبين بمواعيد وأنظمة غذاء محددة تساهم في رفع المعدل الصحي للاعبين علي المستوي العام.

وكذلك أتيح للجهاز الفني مراقبة أوزان اللاعبين ومعدلات اللياقة البدنية بصورة دائمة مما يساهم في رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بصورة اكبر وفي وقت أسرع.

الوديات لتطوير الناشئين

استغل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فترة المعسكر في خوض مباريات ودية مع فرق متدرجة المستويات، وكان الأبرز فيها هو مشاركة الشباب والناشئين في المباريات بصورة اكبر مما ساعد علي زيادة تأقلمهم مع زملائهم في المباريات وكذلك لاكتساب حساسية المباريات مع الزمالك.

تأهيل المصابين

جاء معسكر برج العرب ليكون بمثابة فرصة رائعة للجهاز الطبي لتأهيل المصابين أمثال حازم امام وعبد الله جمعة، وكذلك متابعة الحالة الطبية للاعبين عن قرب منعا لتفاقم إصابات أحدهم.