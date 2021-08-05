شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. رضوى سيد لاعبة الكاراتيه تخسر ثانى مبارياتها باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه ثانى مبارياتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، حيث تلقت هزيمة أمام لاعبة أوكرانيا 1 / 0.

وكانت رضوى خسرت أولى المباريات أمام لاعبة كازاخستان بنتيجة 7/2.

وخسر على الصاوى من لاعب كازاخستان بنتيجة 3-1 فى منافسات وزن 67 كجم للكاراتيه ليودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد الخسارة فى مباريات المجموعة من لاعب اليابان ولاعب تركيا والفوز على لاعب أزرابيجان، حيث المجموعة بها 5 لاعبين يتواجهون ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى.

فيما احتلت هايدى عادل لاعبة منتخب الخماسى الحديث المركز السادس فى منافسات السلاح التى خاضتها اليوم بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد أن حققت 20 فوزا مقابل 15 هزيمة، كما احتلت أميرة قنديل لاعبة المنتخب المركز الـ 19 بعد أن حققت 18 فوز و 17 هزيمة.

ويخوض اليوم أيضا أحمد الجندى وأحمد أشرف لاعبا المنتخب منافسات السلاح فى البطولة.