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طوكيو 2020.. شاهد صور قمة منتخب اليد مع فرنسا فى نصف نهائى الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - شهدت نتيجة مباراة منتخب كرة اليد أمام نظيره ألفرنسى فى الدور نصف النهائى من بطولة دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو تقدم الديوك ألفرنسية بنتيجة 19/22 بعد مرور 19 دقيقة من عمر الشوط الثانى.

 

ويرصد ”الخليج 365” بعض الصور من قمة منتخب اليد أمام فرنسا المقامة حاليا فى طوكيو.

 

وحقق منتخب اليد ألفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27  فى ثانى المواجهات قبل تحقيق ألفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

 

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هندأوى- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل "بكار"- يحيى الدرع- على زين- حسن وليد قداح- احمد هشام "دودو"- سيف الدرع- يحيى خالد- أحمد الأحمر- محمد هشام سند- ابراهيم المصرى- محمد ممدوح هاشم- وسام سامى نوار- أحمد عادل.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بألفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

 

وحقق منتخب اليد ألفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27  فى ثانى المواجهات قبل تحقيق ألفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

 

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هندأوى- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل "بكار"- يحيى الدرع- على زين- حسن وليد قداح- احمد هشام "دودو"- سيف الدرع- يحيى خالد- أحمد الأحمر- محمد هشام سند- ابراهيم المصرى- محمد ممدوح هاشم- وسام سامى نوار- أحمد عادل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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