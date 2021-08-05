شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. شاهد صور قمة منتخب اليد مع فرنسا فى نصف نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نتيجة مباراة منتخب كرة اليد أمام نظيره ألفرنسى فى الدور نصف النهائى من بطولة دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو تقدم الديوك ألفرنسية بنتيجة 19/22 بعد مرور 19 دقيقة من عمر الشوط الثانى.

ويرصد ”الخليج 365” بعض الصور من قمة منتخب اليد أمام فرنسا المقامة حاليا فى طوكيو.

وحقق منتخب اليد ألفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق ألفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هندأوى- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل "بكار"- يحيى الدرع- على زين- حسن وليد قداح- احمد هشام "دودو"- سيف الدرع- يحيى خالد- أحمد الأحمر- محمد هشام سند- ابراهيم المصرى- محمد ممدوح هاشم- وسام سامى نوار- أحمد عادل.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بألفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد ألفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق ألفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هندأوى- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل "بكار"- يحيى الدرع- على زين- حسن وليد قداح- احمد هشام "دودو"- سيف الدرع- يحيى خالد- أحمد الأحمر- محمد هشام سند- ابراهيم المصرى- محمد ممدوح هاشم- وسام سامى نوار- أحمد عادل.