شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتعادل أمام فرنسا بعد مرور 42 دقيقة فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا مع نظيره الفرنسى بنتيجة 18 / 18 بعد مرور 42 دقيقة من لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل لكل المنتخبين بنتيجة 13 / 13 ، وسط تألق ملحوظ للرباعى ، محمد ممدوح هاشم و يحيى خالد و يحيى الدرع و أحمند هشام دودو .

ويسعى المنتخب المصرى إلى تعديل النتيجة فى الشوط الثانى من التأهل للدور النهائى لتحقيق إنجاز غير مسبوق لهذا الجيل التاريخى الذى إستطاع أن يخطف قلوب الجماهير إلى طوكيو.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.