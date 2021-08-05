شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد تساوي الأهلي والزمالك في النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساوى الأهلي والزمالك فى النقاط برصيد 61 نقطة لكل منهما عقب فوز الأهلى أمس على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن المباريات المؤجلة للأهلي خلال الموسم الحالي.

وخاض الأهلى والزمالك فى الدورى هذا الموسم 27 مباراة لكل منهما حتى الآن، وأصبح ترتيب الدورى المصرى عقب تساوى الفريقين فى النقاط والمباريات التى خاضها كل منهما، الأهلى فى الصدارة يليه الزمالك في المركز الثاني، وجاء المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة يليه بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

وأقيمت أمس مباراتين في الدوري الأولى جمعت بيراميدز مع الإسماعيلي والثانية الأهلي مع وادي دجلة، حيث تعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بنتيجة 2 / 2، فى مباراة مثيرة تقدم محمد فاروق لبيراميدز ثم تعادل فخر الدين بن يوسف للدراويش ثم عاد علي جبر وسجل الهدف الثانى لبيراميدز ثم تعادل شكرى نجيب للدراويش فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى.

وبهذا التعادل، يستمر بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة.

فوز الأهلي يعدل جدول ترتيب الدوري المصري

بينما حقق الأهلى فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، تقدم محمود كهربا للأهلى في الدقيقة 46 من متابعة لتسديدة محمد شريف وعزز محمد شريف تقدم الأهلى بالهدف الثانى في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من أفشة، وقلص أحمد شريف النتيجة لدجلة في الدقيقة 67، وألغت تقنية الفيديو هدف للأهلى عن طريق محمود وحيد في الدقيقة 94 بعدما احتسبت خطأ على صلاح محسن.